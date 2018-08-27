Demet Akalın Demet Şener'e gönderme mi yaptı?

Demet Akalın, uzun konser maratonunun ardından İstanbul'da görüldü. Demet Akalın, uzun konser maratonunun ardından İstanbul'da görüldü. Önceki akşam Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'na giden ünlü şarkıcı; Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier ve Özlem Yıldız ile yemek yedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı yüzüklü fotoğrafta, elindeki yanık izlerine yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Elim balondan yandı. O terbiyesizleri mahkemeye vereceksin, daha yumuşak olanları da Allah'a havale edeceksin" dedi.