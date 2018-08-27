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'e gönderme mi yaptı?

, önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda görüntülendi. Özlem Yıldız, Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier ile yemek yiyen Demet Akalın, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşi Okan Kurt Instagram hesabı açması üzerine sorulan "Gelen mesajları kontrol ediyor musunuz?" sorusuna Demet Akalın şöyle yanıt verdi: "Asla yapmam. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek." Demet Akalın’ın bu açıklaması, "’e laf attı" şeklinde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 14:21
Demet Akalın Demet Şener'e gönderme mi yaptı?

, uzun konser maratonunun ardından İstanbul'da görüldü. Demet Akalın, uzun konser maratonunun ardından İstanbul'da görüldü. Önceki akşam Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'na giden ünlü şarkıcı; Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier ve Özlem Yıldız ile yemek yedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı yüzüklü fotoğrafta, elindeki yanık izlerine yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Elim balondan yandı. O terbiyesizleri mahkemeye vereceksin, daha yumuşak olanları da Allah'a havale edeceksin" dedi.

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Demet Akalın Demet Şener'e gönderme mi yaptı?
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