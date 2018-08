Müzik dört farklı konseptte İstanbul’u ele geçirecek

New York, Paris, Berlin ve Sao Paulo'nun da aralarında bulunduğu dünyanın önemli 16 farklı şehrinde müzikseverlerle buluşan Red Bull Music Festival, 26-30 Eylül tarihleri arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, düzenlendiği şehirlerde o şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimlerle farklı tatlar yaşatıyor. 60 sanatçının yer alacağı festival boyunca dört ayrı konseptte gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler, sanatseverlere yaşamadıkları bir festival deneyimi sunacak. Festivalin dört farklı konseptinden ilki olan Round Robin'de; 16 enstrümentalist doğaçlama düetleriyle dinleyicinin karşısına çıkarken, Art of B-Movies konseptinde söyleşi, film gösterimleri, sergiler ve canlı film konseri gerçekleşecek. East vs West konseptinde; hip hop kültüründeki 'doğu-batı' yakası çekişmesi bu kez Boğaz'ın ortasında yaşanacak. 20'nci yılını kutlayan Red Bull Music Academy'ye ithaf edilen RBMA gecesinde ise sabaha kadar kesintisiz müzik var.

