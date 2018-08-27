Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Müzik dört farklı konseptte İstanbul’u ele geçirecek

Müzik dört farklı konseptte ’u ele geçirecek

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Müzik dört farklı konseptte İstanbul’u ele geçirecek

, Paris, ve 'nun da aralarında bulunduğu dünyanın önemli 16 farklı şehrinde müzikseverlerle buluşan Music Festival, 26-30 Eylül tarihleri arasında lu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, düzenlendiği şehirlerde o şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimlerle farklı tatlar yaşatıyor. 60 sanatçının yer alacağı festival boyunca dört ayrı konseptte gerçekleştirilecek müzik etkinlikleri, sergiler, film gösterimleri ve söyleşiler, sanatseverlere yaşamadıkları bir festival deneyimi sunacak. Festivalin dört farklı konseptinden ilki olan Round Robin'de; 16 enstrümentalist doğaçlama düetleriyle dinleyicinin karşısına çıkarken, Art of B-Movies konseptinde söyleşi, film gösterimleri, sergiler ve canlı film konseri gerçekleşecek. East vs West konseptinde; hip hop kültüründeki 'doğu-batı' yakası çekişmesi bu kez Boğaz'ın ortasında yaşanacak. 20'nci yılını kutlayan Red Bull Music Academy'ye ithaf edilen RBMA gecesinde ise sabaha kadar kesintisiz müzik var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müzik dört farklı konseptte İstanbul’u ele geçirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN