‘Okan’ın mesajlarını asla okumam’

Demet Akalın, uzun konser maratonunun ardından İstanbul'da görüldü. Önceki akşam Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'na giden ünlü şarkıcı; Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier ve Özlem Yıldız ile yemek yedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Akalın, geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı yüzüklü fotoğrafta, elindeki yanık izlerine yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Elim balondan yandı. O terbiyesizleri mahkemeye vereceksin, daha yumuşak olanları da Allah'a havale edeceksin" dedi. Eşi Okan Kurt'a koyduğu Instagram yasağını kaldıran Akalın, eşinin ilk kez hesap açmasıyla ilgili de konuştu. "Bir şey yakalarsanız bana gönderin" diye espri yapan ünlü şarkıcı, "Eşinizin mesajlarını kontrol eder misiniz?" sorusuna ise "Asla yapmam, siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum; onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek" diye iddialı bir yanıt verdi. Akalın, Berkay'ın konserine türbanlı kadınların alınmadığı haberleriyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Ben de o mekanda sahneye çıkıyorum; geçen hafta oradaydım. Türbanlı kadınlar da vardı. Öyle bir durum yok yani; bu, rezervasyonla alakalı bir şey. Berkay da gerekli açıklamayı yaptı zaten." Kendisinin hiçbir sahne programında böyle bir şeyin yaşanmadığını da vurgulayan Akalın, Ankara'daki bir konserinde transeksüellerin mekana alınmadığını öğrenince, onları içeri aldırdığını da söyledi.

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