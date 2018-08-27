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Oscar& Türkiye'yi dolaşıyor

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Oscar&The Wolf Türkiye'yi dolaşıyor

INDIE-POP müziğin Belçikalı temsilcisi Oscar and , dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geldi. İlk olarak Bodrum Yalıkavak Marina'da hayranlarının karşısına çıkan dünyaca ünlü grup, sonrasında 'e geçerek Çeşme Cove Aya Yorgi'de konser verdi. Ülkemizde ciddi bir hayran kitlesine sahip olan grup, son albümleri 'Infinity'den parçaları ve diğer hit şarkılarını Türk hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konserde; elektronik müziğin yeni nesil temsilcilerinden Arem ve Arman ile Hey Douglas, ön grup olarak sahneye çıktı. Oscar and The Wolf, 22 Eylül'de 'da, 5 Ekim'de ise İzmir'de sahnede olacak.

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Oscar&The Wolf Türkiye'yi dolaşıyor
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