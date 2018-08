Sibel Can, önceki gün Kıbrıs Savoy Ottoman Palace Hotel'de sahneye çıktı. Bayramda İstanbul Beşiktaş'ta oğlu Emir Aksüt ile birlikte zincirleme trafik kazasına karışan Can, Kıbrıs'ta moral depoladı. Beş aracın karıştığı kazadan yara almadan kurtulan ünlü şarkıcı, kazadan sonra verdiği ilk konserde Kıbrıslı dinleyicilerle buluştu. Sahneye Nur Yerlitaş imzalı bir kıyafetle çıkan Can, yeni albümündeki şarkıların Yavru Vatan'da da çok sevildiğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

