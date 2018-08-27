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Ünlü oyuncu 'ın ölümün ardından tam bir yıl geçti

Oyuncu , 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki bir otel odasında tarafından vurularak öldürülmüştü.Otelin 10.katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından bir yıl geçti.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:50
Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümün ardından tam bir yıl geçti

ESKİ MANKEN FİLİZ AKER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kanlı gecenin üzerinden tam bir yıl geçti... Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu , geçen yıl bugün bir otel odasında eski manken tarafından öldürüldü.

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Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümün ardından tam bir yıl geçti
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