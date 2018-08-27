Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümün ardından tam bir yıl geçti

ESKİ MANKEN FİLİZ AKER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kanlı gecenin üzerinden tam bir yıl geçti... Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, geçen yıl bugün bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.