Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümün ardından tam bir yıl geçti
Oyuncu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki bir otel odasında Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştü.Otelin 10.katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından bir yıl geçti.
Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:48Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:50
ESKİ MANKEN FİLİZ AKER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Kanlı gecenin üzerinden tam bir yıl geçti... Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, geçen yıl bugün bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü.