Çekimlerde iki araba mahvoldu!

BAŞROLLERİNİ Emre Mutlu ve Hakan Bulut'un paylaştığı komedi filmi 'Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet'in çekimlerinde iki otomobil hurdaya döndü. Filmde 'Nihat' karakterini canlandıran Ayhan Taş, senaryo gereği iki arabayı mahvetti. Filmde kullanılan araçlardan biri klasik bir Mustang, diğeri ise Mercedes'ti. 30 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmde; 'Gürbüz' (Emre Mutlu) ile 'Ferhat'ın (Hakan Bulut) başı beladan kurtulmuyor. Her seferinde onları kurtarmak için yola koyulan korsan taksi şoförü 'Nihat' (Ayhan Taş) işleri daha da zora sokuyor.

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