Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Çekimlerde iki araba mahvoldu!

Çekimlerde iki araba mahvoldu!

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Çekimlerde iki araba mahvoldu!

BAŞROLLERİNİ Emre Mutlu ve 'un paylaştığı komedi filmi 'Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet'in çekimlerinde iki otomobil hurdaya döndü. Filmde 'Nihat' karakterini canlandıran , senaryo gereği iki arabayı mahvetti. Filmde kullanılan araçlardan biri klasik bir Mustang, diğeri ise Mercedes'ti. 30 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmde; 'Gürbüz' (Emre Mutlu) ile 'Ferhat'ın (Hakan Bulut) başı beladan kurtulmuyor. Her seferinde onları kurtarmak için yola koyulan korsan taksi şoförü 'Nihat' (Ayhan Taş) işleri daha da zora sokuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekimlerde iki araba mahvoldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN