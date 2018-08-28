Emina Jahovic’ten boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor

ÇOK DEĞERLİ SAAT KOLEKSİYONUNUN BİR KISMINI ELDEN ÇIKARMIŞ

Boşandığı eşi Emina'ya her ay 15, çocuklara ise 10 bin lira nafaka ödeyen popçu Mustafa Sandal, iddialara göre çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkarmış...