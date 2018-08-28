Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Emina Jahovic’ten boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor

’ten boşanan zor günler geçiriyor

Pop müziğin usta ismi , zor günler geçiriyor. Üç ay önce iki çocuğunun annesi Emina'dan anlaşmalı olarak boşanan ancak yüklü bir tazminat ödeyen Mustafa Sandal, maddi anlamda darboğazda. Boşandığı eşi içi her ay 15 bin, çocukları içinde 10 bin lira nafaka ödeyen Mustafa Sandal, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:36
Emina Jahovic’ten boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor

ÇOK DEĞERLİ SAAT KOLEKSİYONUNUN BİR KISMINI ELDEN ÇIKARMIŞ

Boşandığı eşi Emina'ya her ay 15, çocuklara ise 10 bin lira nafaka ödeyen popçu , iddialara göre çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkarmış...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emina Jahovic’ten boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN