Emina Jahovic’ten boşanan Mustafa Sandal zor günler geçiriyor

Pop müziğin usta ismi Mustafa Sandal, zor günler geçiriyor. Üç ay önce iki çocuğunun annesi Emina'dan anlaşmalı olarak boşanan ancak yüklü bir tazminat ödeyen Mustafa Sandal, maddi anlamda darboğazda. Boşandığı eşi Emina Jahovic içi her ay 15 bin, çocukları içinde 10 bin lira nafaka ödeyen Mustafa Sandal, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardı.
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:33Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:36
ÇOK DEĞERLİ SAAT KOLEKSİYONUNUN BİR KISMINI ELDEN ÇIKARMIŞ
Boşandığı eşi Emina'ya her ay 15, çocuklara ise 10 bin lira nafaka ödeyen popçu Mustafa Sandal, iddialara göre çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkarmış...