Antalya’da Van Damme rüzgarı

Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jean Claude Van Damme
, Fashion TV
'nin davetlisi olarak Antalya
'ya geldi. Van Damme, 31 Ağustos'ta Rixos Sungate'in evsahipliğinde düzenlenecek Miss Fashion TV Güzellik Yarışması'nı izleyecek. Antalya
'da büyük ilgiyle karşılanan ünlü aktör, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Van Damme, sosyal medyada Antalya'dan canlı yayın yaptı ve fotoğraflar paylaştı. Fashion TV Türkiye'nin sahibi Enis Onat, Moda ve Medya İşleri adlı Türk şirketiyle Jean Claude Van Damme'ın baş harflerini simgeleyen JCVD adlı spor giyim markasının dünya haklarını aldıklarını söyledi. Onat, koleksiyonunun Türkiye'de üretileceğini belirtti. 30 GÜZEL YARIŞACAK
Fashion TV'nin sahibi Michel Adam Lisowski'nin de katıldığı etkinlikler kapsamında; 30 ülkenin güzelleri birincilik tacı için yarışacak.