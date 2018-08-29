‘Bu çağda bu geri kalmışlık çok acayıp!’

Şarkıcı Berkay
'ı dinlemek için Çeşme'deki Tren Beach
'e giden başörtülü bir kadının içeriye alınmamasına tepkiler büyüyor. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayın ardından popüler mekanların sahipleri tepkilerini dile getirmiş, 'İnsanlar açık-kapalı olarak ayrıştırılamaz; herkes istediği her kıyafetle mekana girebilir' görüşünde birleşmişti. Sert bir açıklama yapan Berkay ise, sahneye çıktığı bir mekanda böyle bir ayrımcılığa izin vermeyeceğini belirterek, sorunun başörtüsünden değil, rezervasyondan kaynaklandığını belirtmişti. Olayın yankıları devam ederken, Twitter ve Instagram
kullanıcıları da konuya tepkilerini gösterdi. Bir sosyal medya
kullanıcısının; Çeşme'deki mekanda yaşanan olayı, başörtülü insanlara yapılan baskının sembolü olan 28 Şubat
sürecine benzetmesi dikkat çekti. Eminimsi adlı Twitter kullanıcısı şu yorumu yaptı: 'Birileri 28 Şubat sürecinde Müslümanlar'ın yaşadığı zulmü inkar ededursun, 20 yıl önceye değil cuma akşamına gidelim. Çeşme'de Berkay'ın konserine başörtülüleri almadılar!' Saintfenty adlı kullanıcı ise, 'Tren Beach'te Berkay sahnesini izlemek isteyen başörtülü bir kadın, 'Bu şekilde giremezsiniz' diyerek içeriye alınmadı. Bu çağda bu geri kalmışlık çok acayip ve dahası insan hâlâ şaşırıyor.' Gökhan Kahraman adlı başka bir kullanıcı ise attığı tweet'le Berkay'a destek verdi: 'İşte budur helal olsun. Berkay, 'Hayırdır, kim neyin hesabını başörtülülerden soruyor?' diye açıklama yapmış. Ayşe Güven ise 'Zengin-fakir, güzelçirkin, başı açık-başörtülü... Bu şekilde insanları ayırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz zavallılar' yorumunu yaptı. TURYİD'DEN AÇIKLAMA: 'TASVİP ETMİYORUZ'
TURIZM Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği TURYİD
, başörtülü bir kadının Çeşme'de Tren Beach'e alınmamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: 'TURYİD olarak haberleri üzülerek takip ettik. Kesinlikle tasvip etmediğimiz bir durumdur. TURYİD üyeleri, yurt içinde bin 200'ü, yurt dışında da 150'yi aşkın işletmeyle her sene 60 milyona yakın misafir ağırlamaktadır. Üye işletmelerimiz, yiyecek-içecek sektörünün yüzde 15'ini temsil etmektedir. Önemle belirtiriz ki; işletmelerin misafir kabul etme kriterlerinde dil, din, ırk, cinsiyet ya da kılık kıyafet, içki içen-içmeyen gibi kavramlar dikkate alınmamalıdır. Misafirlerimizin, bu kavramlar üzerinden birbirlerinden ayrı tutulmasına veya ötekileştirilmesine kesinlikle karşıyız. Ayrım yapmadan insana insanla hizmet vermekteyiz. "