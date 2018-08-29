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Bu ‘Keloğlan’ başka!

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Bu ‘Keloğlan’ başka!
Sezonun merakla beklenen filmlerinden 'Keloğlan: Yeni Masal', vizyon için gün sayıyor. Türk masal kahramanı 'Keloğlan'ın fantastik bir yorumla beyazperdeye aktarıldığı film, 7 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Film için önceki gün Taksim'deki My House'da bir basın toplantısı düzenlendi. Filmde 'Keloğlan'ı canlandıran ile 'Cankız'ı oynayan Yağmur Ün'ün hazır bulunduğu toplantıya, filmin yapımcısı Çağdaş Gültekin ile yönetmen Süleyman Mert Özdemir de katıldı. Yeni 'Keloğlan' Atilla Doğukan Türkyılmaz, "Çok eğlenceli bir film oldu; CGI efektlerle daha önce denenmemiş bir şey yaptık" dedi.
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Bu ‘Keloğlan’ başka!
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