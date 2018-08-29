Eşi için mekan kapattı

Başarılı oyuncu Halit Ergenç
, 36 yaşına giren eşi Bergüzar Korel
için önceki akşam Levent'teki La Boucherie adlı mekanı kapattı. Halit Ergenç'in organize ettiği doğum günü partisine Ezgi Mola
, Esra Erol
, Enis Arıkan
gibi ünlü isimler katıldı. Şık kıyafeti ve takılarıyla dikkat çeken Korel, "Beş sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor" dedi. Gazatecilerin, Halit Ergenç'in aldığı hediyeyi sorması üzerine Ergenç, "O bize özel" yanıtını verdi. Gazetecilerin "Halit bey romantik midir?" sorusu üzerine ise Korel gülerek, "Çok romantik gerçekten" yanıtını verdi.