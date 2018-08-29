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Eşi için mekan kapattı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Eşi için mekan kapattı
Başarılı oyuncu , 36 yaşına giren eşi için önceki akşam Levent'teki La Boucherie adlı mekanı kapattı. Halit Ergenç'in organize ettiği doğum günü partisine , , gibi ünlü isimler katıldı. Şık kıyafeti ve takılarıyla dikkat çeken Korel, "Beş sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor" dedi. Gazatecilerin, Halit Ergenç'in aldığı hediyeyi sorması üzerine Ergenç, "O bize özel" yanıtını verdi. Gazetecilerin "Halit bey romantik midir?" sorusu üzerine ise Korel gülerek, "Çok romantik gerçekten" yanıtını verdi.
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Eşi için mekan kapattı
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