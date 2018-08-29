‘Maskeli balo’ bitti

DERYA KÖROĞLU'NUN 'SAPTIRILDI' DEDİĞİ RÖPORTAJIN SES KAYITLARI DÜN SABAH.COM.TR'DE YAYINLANDI, TARTIŞMA NOKTALANDI

'MASKELİ BALO' BİTTİ



'BİR CHP'Lİ OLARAK DİYORUM Kİ; AZ BİLE SÖYLEMİŞ. LİNÇ EDİLECEK OLAN KENDİSİ DEĞİL, PARTİYİ YÖNETEMEYENLER



'NİYE GERİ VİTESE TAKIYORSUN? CHP, ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİDEN BİR PARTİ DEĞİLDİR. BUNU DEMİŞSİNİZ. DOĞRU MU; DOĞRU.'



'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN TÜRK SOLUNUN BASKISI, LİNÇ YOBAZLIĞI YÜZÜNDEN, KİMSE DUYGULARINI İFADE EDEMİYOR. BU YOBAZLIK SADECE BİZDE VAR. SORSAK HEPSİ ÇAĞDAŞ!'



'RÖPORTAJIN O BÖLÜMÜNÜ DİNLEDİM "CHP'YE SİTEMİMİZ BÜYÜK. ATATÜRK'ÜN PARTİSİ FİLAN DEĞİLLER ARTIK" DEMİŞ. DOĞRU

SÖYLEMİŞ. BU LAFIN ÇIKARILMASINI NİYE İSTEMİŞ Kİ?'





Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu, geçtiğimiz günlerde Tuba Kalçık'la röportaj yaptı. Kalçık'ın sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Köroğlu'nun röportajı, pazartesi günü GÜNAYDIN'a manşet oldu. Fakat Köroğlu, açıklamalarının tepki çekmesi üzerine sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek sosyal medyada şu talihsiz açıklamayı yaptı: 'Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın.

Benim cephemde ve duruşumda hiçbir değişiklik yok." Oysa ki Köroğlu'nun hedef haline getirdiği Kalçık, röportaj henüz yayınlanmadan önce söyleşinin son halini Köroğlu'na göndermiş, onun onayını almıştı. Hatta 'CHP'ye sitemimiz çok büyük.

Artık Atatürk'ün partisi filan değiller' dediği bölümlerin de çıkartılmasını istemişti. Kalçık da ilkeli bir gazetecilik örneği sergileyerek, bu bölümleri söyleşiden çıkarmıştı. Ünlü sanatçının, bu açıklamalarının ses kaydı dün Sabah.com.tr'de yayınlandı. Bu kaydın ortaya çıkmasının ardından "Sözlerimi çarpıttılar" diyen sanatçıya sosyal medyada tepki yağdı:



'DİNLENMEYECEKLER LİSTESİNDESİN'

- 'Derya Köroğlu ve dolayısıyla Yeni Türkü de artık dinlenmeyecekler listesine eklenmiş bulunmaktadır. Biz sporcunun olduğu kadar sanatçının da ilkelisini ve ahlaklısını severiz.'

'NİYE LAFI GERİ VİTESE TAKTIN?'

- 'Derya Köroğlu'nun ses kaydını dinledim.

Söylediği şeyler dost meclisinde konuşulması gereken konular.

- 'Derya Köroğlu 'CHP Atatürk'ün partisi değil artık' demiş. Doğru söylemiş, niye çıkartılmasını istemiş ki...'

- 'Kardeşim niye lafını geri vitese takıyorsun?

CHP Atatürk'ün izinden giden bir parti değildir; bunu demişsiniz. Doğru mu, doğru.'



'CHP'Lİ OLARAK DİYORUM; AZ BİLE SÖYLEMİŞ'

- 'Madem söyledin, niye kıvırdın? Madem kıvırdın, arkasında dur. Bitirme kendini.'

- 'Bir CHP'li olarak diyorum ki az bile söylemiş.

Linç edilecek olan kendisi değil, partiyi yönetemeyenlerdir.'

- 'Derya Bey sözlerinin arkasında dursa sıkıntı olmazdı. İnkar edilecek ne var? Aklı başında hangi solcu bugün CHP sol partidir diyor?'



'SABAH'I HEDEF ALANLAR SIZ DE PATLADINIZ!'

- 'Köroğlu olayında gördük ki; düşünce özgürlüğüne tahammülü olmayan Türk solu baskısı, linç yobazlığı yüzünden kimse duygularını ifade edemiyor. Bu yobazlık sadece bizde var. Sorsak hepsi çağdaş ama kafa faşist bunların.'

- 'Köroğlu'nun rezilliğini köpürterek Sabah'ı hedef alanlar; siz de patladınız. Açın röportajın ses kaydını dinleyin.'



SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDULAR, ÇARK ETMEDİLER!

Tuba Kalçık, her pazartesi yayınlanan 'Hayatın İçinden' röportajları için Halil Ergün, Ediz Hun, Ahmet Ümit, Selda Bağcan, Selim İleri, Ferdi Tayfur'un da aralarında bulunduğu birçok ünlüyle Türkiye'yi ve dünya gündemini konuştu. Kalçık'ın ses getiren röportajları sonrasında birçok sanatçı, yaptıkları çarpıcı açıklamaları nedeniyle sosyal medyada linç edilmek istendi. Ancak hiçbiri Derya Köroğlu gibi sözlerini inkar etmedi ve röportajlarının arkasında durdu.