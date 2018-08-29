Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Özdemir yeni yaşında komiser rolünde

Özdemir yeni yaşında komiser rolünde

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Özdemir yeni yaşında komiser rolünde
ATV ekranlarında Eylül ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Can Kırıkları' dizisinin komiser 'Aslan'ı 'in doğum günü, sette sürpriz bir parti ile kutlandı. Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini şimdiden alan 'Can Kırıkları' dizisinde işkolik, kuralcı, mantıklı 'Aslan Başkomiser'i canlandıran yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in 38'inci yaşı için pasta kesildi. Set ekibi ve oyuncularla beraber kutlanan doğum gününde eğlenceli dakikalar yaşandı. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği 'Can Kırıkları' dizisi, iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide , Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, , , Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özdemir yeni yaşında komiser rolünde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN