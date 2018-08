Özdemir yeni yaşında komiser rolünde

BUGÜN NELER OLDU

ATV ekranlarında Eylül ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Can Kırıkları' dizisinin komiser 'Aslan'ı Seçkin Özdemir 'in doğum günü, sette sürpriz bir parti ile kutlandı. Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini şimdiden alan 'Can Kırıkları' dizisinde işkolik, kuralcı, mantıklı 'Aslan Başkomiser'i canlandıran yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir'in 38'inci yaşı için pasta kesildi. Set ekibi ve oyuncularla beraber kutlanan doğum gününde eğlenceli dakikalar yaşandı. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği 'Can Kırıkları' dizisi, iki kadın polisin hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir , Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy Özgür Çevik , Ecem Özkaya gibi başarılı oyuncular rol alıyor.