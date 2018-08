Sanatın yeni başkenti Antalya

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-9 Eylül tarihleri arasında Antalya 'da gerçekleşecek. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı festivalin sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nin evsahipliğinde gerçekleşecek festival için önceki gün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , şunları söyledi: "Uluslararası bir boyut kazanan Antalya Piyano Festivali, olgunluk evresine giriyor. 2001 yılından bu yana her yıl giderek büyüyüp gelişen festival, Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor." Türel ayrıca, festivalin 19 yılda binlerce sanatçı ile yüzbinlerce izleyiciye ulaştığını da belirtti.Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal ise şöyle konuştu: "Ben çok şanslıyım çünkü benim için Sayın Başkan bir piyanist... Yedi notayı beraber yaşayan iki insanız, bundan ötürü aramızda çok güzel bir iletişim var. Bu festivali yapabiliyorsak, Sayın piyanist başkan Menderes Türel'in sayesindedir." Festival; 1 Eylül Cumartesi günü, İspanya'nın önemli flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles 'in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı festival kapsamında ilk kez Türkiye 'de olacak. 4 Eylül'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları solist olarak yer alacak. Festival kapsamında her yıl gerçekleştirilen Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'nde, bu yıl Kenan Tatlıcı, piyanosuyla 5 Eylül'de sahnede olacak. Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis , festivalin altıncı günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda müzikseverle buluşacak. Sanatçının solo projesi Ivan Melon Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül'de ilk kez Türkiye'de olacak. 8 Eylül'de dünyaca ünlü besteci-piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Film Müzikleri Konseri ile izleyiciyle buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül'de Dhafer Youssef konseri ile yapılacak. Sufi geleneği, caz unsurları ve Arap lirizmini harmanlayan sanatçı, 'Diwan of Beauty and Odd' albümünden parçalar sunacak. Festival kapsamında bu yıl; 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl'ın 'Ritmik Renkler' resim sergisi Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye'de görülebilecek. Organizasyonda; 2-3 Eylül'de Genç Yetenekler Piyano Yarışması de gerçekleşecek.