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kasaya attık’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
‘Tektaşı kasaya attık’
Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Şıkel, yakın arkadaşı Bengü'nün kına gecesiyle ilgili " Aşk dolu, saf bir geceydi. Onun mutluluğunu paylaşmak çok güzeldi. Şimdi de düğünü için elbise provasına gidiyorum" dedi. Yorucu bir yaz geçirdiğini belirten Şıkel, "Kış gelsin diye dua ettim" dedi. Röportaj bittikten sonra yoluna devam eden Şıkel, bir ara önünden geçtiği kuyumcunun vitrinine takılı kaldı. Gazetecilerin "Tektaş mı bakıyorsunuz?" sorusuyla karşılaşan manken, " biz kasaya attık. Geçti o işler bizden" cevabını verdi.
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‘Tektaşı kasaya attık’
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