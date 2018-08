‘Böyle bir senaryo başka dizide yok’

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin yeni dizisi ' Can Kırıkları 'nın oyuncu kadrosuna Kemal Uçar da dahil oldu. Yaptığı işlerle birçok başarılı projeye imza atan Uçar, bu kez alışılmışın dışında bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Uçar, dizide 'Zeko' karakteri ile zenginden çaldıklarını fakire dağıtan bir dolandırıcıyı oynayacak. Ünlü oyuncu, rolünü ve diziyi şu sözlerle anlattı: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 'Can Kırıkları', sezonun en iyi senaryosuna sahip dizisi. Dizide sokakta yaşayan ve daha önemlisi kendini ve karakterini sokakta bulmuş bir adamı canlandıracağım. Seyirci 'Zeko'nun gerek hayat tarzını, gerekse karanlığın içinde kaybetmediği yaşam enerjisini takip etmekten büyük zevk alacak. Adana 'da doğup orada büyümüş olmanın büyük yardımı olduğunu söyleyebilirim. Senelerdir heybemde biriktirdiğim her şeyi kullanma fırsatı buldum."