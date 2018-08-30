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'dan İngilizce şarkı sürprizi!

'ın İngilizce single'ı 'I Don't Wanna Fall Down' bugünden itibaren tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 11:12
Emre Aydın'dan İngilizce şarkı sürprizi!

I Don't Fall Down, sanatçının daha önce yayınladığı 'Falling Down'dan sonraki ikinci İngilizce single'ı olma özelliğini taşıyor. Söz ve bestesi 'a ait olan 3 İngilizce şarkının kayıtları geçtiğimiz kış Stockholm'de İsveçli prodüktör Mats Valentin tarafından yapıldı.

İlerleyen günlerde diğer şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturmayı planlayan sanatçı: ''başka bir dilde şarkı yazmayı çok sevdiğini ve bu şekilde daha farklı bir kitleye de ulaşabildiğini ifade ediyor.'' Şarkın klibi önümüzdeki günlerde Emre Aydın yönetmenliğinde çekilecek.

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Emre Aydın'dan İngilizce şarkı sürprizi!
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