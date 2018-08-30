Emre Aydın'dan İngilizce şarkı sürprizi!

I Don't Fall Down, sanatçının daha önce yayınladığı 'Falling Down'dan sonraki ikinci İngilizce single'ı olma özelliğini taşıyor. Söz ve bestesi Emre Aydın'a ait olan 3 İngilizce şarkının kayıtları geçtiğimiz kış Stockholm'de İsveçli prodüktör Mats Valentin tarafından yapıldı.

İlerleyen günlerde diğer şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturmayı planlayan sanatçı: ''başka bir dilde şarkı yazmayı çok sevdiğini ve bu şekilde daha farklı bir kitleye de ulaşabildiğini ifade ediyor.'' Şarkın klibi önümüzdeki günlerde Emre Aydın yönetmenliğinde çekilecek.