Hayta İsmail 30 bin lira kazandı

Murat Yıldırım
'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?'de geçtiğimiz günlerde sürpriz bir isim vardı. Programda, efsane film serisi 'Hababam Sınıfı
'nda 'Hayta İsmail
'i canlandıran Ahmet Arıman yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, 'Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı. Yarışmada ilk sorularda iyi bir performans gösteren ünlü oyuncu, 15 bin lira değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Arıman'a bir sonraki aşamada ilginç bir soru çıktı. 'Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?' sorusununun cevabını bulamayan usta oyuncu, yarışmadan çekildi. Arıman, yarışma sonunda 30 bin lira para ödülü kazandı.