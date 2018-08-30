Karadeniz'in Volkan'ından selam var

Karadeniz Müziğinin başarılı temsilcisi Volkan Arslan "geceye selamım var " çalışmasıyla geliyor.. Söz ve müziği Emre Şakar'a ait olan geceye selamım var da iki usta aranjör Alican Özbuğutu ve Özkan Meydan imzası var. Yepyeni klip İstanbul Kilyos ve Belgrad ormanlarında çekildi. Klip yönetmenliğini ise Tankutay Doğu üstlendi.

Karadeniz müziğinin dışında farklı tarzlarda çalışmalarla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, "geceye selamım var" da müzikal kalitesi yüksek bir iş ortaya çıkardı. Titiz bir ekip çalışmasıyla 3 aylık bir süreç sonunda ortaya çıkan çalışma ile iddiasını bir kez daha ortaya koyan Volkan Arslan farklı tarzlarda çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtiyor.