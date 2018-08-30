Müge Anlı 3 Eylül’de ekranda

SABAH kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı
ile Tatlı Sert
', 3 Eylül Pazartesi günü atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve milyonları yeniden ekran başına kilitleyecek. Yaptığı her yayınla gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi, geçtiğimiz sezon boyunca 86 cinayet dosyasını aydınlattı. Anlı'nın oluşturduğu Pati Buldular projesiyle 200'e yakın kayıp hayvanı yuvasına kavuşturdu. Bir diğer proje olan, Anlı'nın kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirdiği Sevgi İzi
Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve Sevgi İzi Ailesi 40 bin kişiye yaklaştı. Anlı'nın "Benim için yılın en önemli olayı" diye bahsettiği Okuma Yazma Seferberliği ise Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle birlikte Türkiye
'nin tüm illerine büyük bir hızla yayıldı. Sezon finali itibariyle 570 bin kişi okur-yazar diplomasına sahip oldu. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' izleyicilerinin de desteğiyle 892 akülü olmak üzere toplamda 8 bin 766 tekerlekli sandalye dağıtıldı.