Şehit aileleri yararına konser

Sanatçı Yavuz Bingöl
ile ünlü piyanist Mehveş Emeç
, şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası ile önceki gün şehit aileleri yararına bir araya geldiler. Geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan konser, önceki akşam Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu'nda gerçekleşti. İkilinin çok ses getiren konserine çeşitli sanatçılar da konuk olarak katıldı. Konserde Çevik Kuvvet Korosu, Şükriye Tutkun, Ferhat Göçer
, Serkan Çağrı, Aynur Aydın ve Elif Buse Doğan gibi sanatçılar, konuk olarak sahneye çıkarak konseri izleyenlere unutulmaz saatler yaşattı. Konseri izleyenler arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da vardı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da geceye katılan bir diğer isimdi. Konser öncesi gazetecilerle bir arayan gelen Yavuz Bingöl ile Mehveş Emeç, konser hakkında sorulan soruları yanıtladı. Yavuz Bingöl, "Sanatçı arkadaşlarımı bir telefonla arayarak durumu anlattım ve hemen koşarak geldiler. Bugün şehit aileleri yararına önemli bir gece yaşayacağız" dedi.