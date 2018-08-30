Turizm gibi sanatın da başkenti biz olacağız

Antalya
'da festival serisi başlıyor...
Sezon, bu yıl Kasım ayından Eylül'e çekilen Uluslararası Piyano Festivali
'yle başlarken, ona paralel olarak Aspendos Opera ve Bale Festivali de sanatseverlerle buluşacak. Ardından ay sonunda bir Antalya
klasiği haline gelen Uluslararası Film Festivali
başlayacak.
Antalya artık, sadece deniz-kum-güneş tatilcilerinin değil, sanat tutkunlarının da bir numaralı rotası oldu. Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel
'le bu yıl 19'uncusu düzenlenen Antalya Uluslararası Piyano Festivali'ni ve şehrin marka değerini konuştuk... Sadece turizmin değil, artık kültür-sanatın başkenti de Antalya diyebilir miyiz?
Biz her şeyin başkenti olmak istiyoruz; kültürün, sanatın, sporun, turizmin... Antalya'nın çok büyük bir zenginliği var ve bunların başkenti olacak potansiyele sahip. Hayat felsefemiz, bir işin en iyisini yapmak üzerine kurulu. Antalya'da kültürel ve sanatsal etkinliklerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi öncelikli hedeflerimizden biri. Kültür ve sanat, toplumun kılcal damarları. Biz Antalya'yı kültür ve sanat şehir yapma gayretindeyiz. Yörük Festivali'nden Uluslararası Film Festivali'ne kadar birçok etkinliğe evsahipliği yapıyoruz. Aspendos'ta yapılan ve dünyanın ilgisini çeken Opera ve Bale Festivali'miz var. Ayrıca Tiyatro Festivali de yapıyoruz. ARANJEYE MERAK SARDIM Bu festivallerin şehre katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şehrin maddi açıdan kalkınması için alt yapı, üst yapı çalışmaları yapabiliriz ama önemli olan, gençlere kültür-sanatı sevdirmek.
Bu işi şevkle ve heyecanla yapıyoruz. Antalya'ya hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Uluslararası Piyano Festivali'nin de 19'uncu yılı...
Bu festivali 2004'te uluslararası hale getirmiştik.
Antalya'nın şöhreti Türkiye sınırlarını aştığı için, bunu ulusal sınırlar içine hapsedemeyiz.
Festival artık olgunluk dönemine girdi; çok önemli sanatçılar Antalya'ya geliyor. Festivalin sanat yönetmenliğini, Türkiye'nin alanında en önemli isimlerinden şef Gürer Aykal yapıyor. Askerlik arkadaşım Fahir Atakoğlu da geliyor. Tunuslu sanatçı Dhaffer Youssef de sahnede olacak. Bu yıl ilk kez Genç Yetenekler Piyano Yarışması yapıyoruz. Festival neden Eylül ayına çekildi?
Turizm sezonunun içine çekmek istedik.
Yabancı turistlerin festivalimizi yakından takip ettiğini biliyoruz. Uluslararası sanatçıların hepsi Antalya'dan güzel intibalarla ayrılıyor.
Örneğin Helen Mirren; New York'taki bir resepsiyonda Türk başkonsolosumuza yarım saat Antalya'yı anlatmış. Bu gurur verici. Geçen yıl festivalin açılış gecesinde İspanyol piyanist Manolo Carrasco ile piyano çalarak sürpriz yapmıştınız.
Evet, Manolo istemişti. Piyano çaldığımı duymuş ve birlikte çalmak için ısrar etti. Söz verdim ve beş dakika provadan sonra 'Bir Başkadır Benim Memleketim'i çaldık. En büyük hobim piyano çalmak. Son zamanlarda aranje merakım gelişti; şarkılara değişik aranjeler yapıyorum. Türk sanat müziği ve halk müziği eserlerini caz formatında çalıyorum. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı'mız Mehmet Ersoy ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Sayın Bakan, sektörün içinden geliyor.
Sorunları yaşayarak geldiği için çözüm odaklı biri. Kendisi, sektör için çok büyük şans oldu.
Antalya'ya nitelikli turist kazandırma konusunda önemli çalışmaları var. Artık turizmde nicelikten niteliğe geçme dönemi geldi. Bunları yeni başkanlık sistemiyle birlikte çok daha hızlı bir hale getirebiliriz. Hep tartışılır, kültür ve turizm birbirinden ayrılıp iki ayrı bakanlık olsun diye. Sizin görüşünüz nedir?
Kültür ve turizmin birbirinden ayrılması çok doğru olmaz. Kültür, turizmin ana damarıdır.
Turist neye geliyor? Turist, sadece denize girmeye, güneşlenmeye veya Türk mutfağına gelmiyor; tarihi ve turistik yerleri gezmek için de geliyor. Yabancı turistler, o ülkenin kültürünü öğrenmek istiyor. Biz kültürümüzü anlatamadığımızda turizmin bir yapıtaşı eksik kalır. Tek otorite altında olması doğru karar.
SİNEMAMIZI DÜNYAYA TAKDİM ETMELİYİZ Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışmanın kaldırılması tepki çekti. Bu kararın arkasında mısınız?
Antalya Film Festivali'nde
tek gayemiz, Türk sinemasının
güçlendirilmesi. Yarışma
bölümünde zaten Türk filmleri
yarışabiliyor. Bu festivalle, Türk
sineması dünyaya takdim edilmeli.
Sinemamızın çok güçlü yönetmenleri,
oyuncuları, yapımcıları
var. Böyle bir potansiyeli,
güçlü bir uluslararası festivalle
tanıtmamız gerek. Türkiye'de 30
ulusal film festivali var. Neden
uluslararası güçlü bir film festivalimiz
olmasın? Tepki gösterenler,
süreç içinde yaptığımızın
doğru olduğunu anlayacaktır. OSMANLI TOKADINI YİYİP DÖNÜYORLAR 15 Temmuz ruhunun ekonomiye de yansıdığına katılıyor musunuz?
Katılmamak mümkün değil. Türkiye çok güçlü bir devlet; her sorunun üstesinden birlik beraberliğiyle gelir. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen çevreler, her dönemde farklı senaryolarla bu devletin ayağına pranga takmaya çalışmış. Güçlü hükümetimiz, liderimiz ve milletin birliğiyle bunların hepsini aştık. Bu senaryolar bundan sonra da oynanabilir. Bu millet, peşinden koşacağı güçlü liderleri yakaladığında ülke farklı bir noktaya geliyor. Türkiye şu anda şanslı bir dönemde. Karamsar olmaya gerek yok diyorsunuz...
Karamsar olamayız çünkü bu filmi ilk defa görmüyoruz. Çok daha kötü senaryoları, milletimizin birliği, Başkan'ımızın dirayeti ve hükümetimizin gayretleriyle aştık. Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen çevreler, her zaman sahneye çıkıyor ama Osmanlı tokadını yiyip evlerine dönüyorlar. Sonra yeniden başka türlü şekilde ortaya çıkıyorlar ama biz Allah'ın izniyle, ülkesine fedakarca bağlı milletimiz ve güçlü liderimizle bunları aşarız. Bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Karamsarlığa gerek yok. TURİZMDE REKOR YILINI YAŞADIK Antalya, bayramda 2 milyona yakın turist ağırlamış. Halk, dövizin dalgalı durumuna rağmen kendisini sahillere attı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tatil yörelerini gezen ve buralarda yoğunluk yaşayan insanların, Türkiye'de ekonomiyle ilgili sıkıntı olduğunu düşünmesi mümkün değil. Döviz kurunda dalgalanmalar, ekonomide zaman zaman sıkıntılar oluyor ama tatil yerlerindeki kalabalığı görünce, 'Acaba bu sıkıntılar başka yerde mi?' diye düşünmeden edemiyorsunuz. Turizm açısından bu yıl Antalya'da tam bir rekorlar yılı oldu. Bayramda ful çektik. Umarım böyle devam eder. FESTİVAL PROGRAMI DOPDOLU
ULUSLARARASI Antalya Piyano Festivali
, 1 Eylül'de İspanyol flamenkcu Laura De Los Angeles'in konseriyle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle birleştiren sanatçı, ilk kez Türkiye'de olacak. Festivalin programı ise şöyle:
1 Eylül: Laura De Los Angeles Piano Flemenco 'Mar de Esperanza'
2-3 Eylül: Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması
4 Eylül: Genç Yetenekler Piyano Yarışması Konseri-Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
5 Eylül: Kamuran Gün Demir Anısına Kenan Tatlıcı resitali
6 Eylül: Ivan Melon Lewis & The Cuban Swing Express
8 Eylül: Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Film Müzikleri Konseri
9 Eylül: Dhafer Youssef 'Diwan of Beauty and Odd'