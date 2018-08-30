‘Yol Arkadaşım 2’ Ekim’de vizyonda

Başrollerınde İbrahim Büyükak
ve Oğuzhan Koç
'un rol aldığı 'Yol arkadaşım
' filminin ikincisinin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni Bedran Güzel ile oyuncuları İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu
önceki gün BKM Mutfak Uniq'te gazetecilerle bir araya geldi. Büyükak, "Hem komedi, hem de aksiyon anlamında ilk filmin üzerine çıkmak istiyorduk. Ortaya çıkan işten memnunuz" dedi. Filmde bol aksiyon sahneleri olduğunu dile getiren Oğuzhan Koç, "Aksiyon sahnelerine İbrahim bakıyor" diyerek herkesi güldürdü.