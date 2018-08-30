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2’ Ekim’de vizyonda

Giriş Tarihi: 30.8.2018
‘Yol Arkadaşım 2’ Ekim’de vizyonda
Başrollerınde ve 'un rol aldığı '' filminin ikincisinin çekimleri tamamlandı. Filmin yönetmeni Bedran Güzel ile oyuncuları İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve önceki gün BKM Mutfak Uniq'te gazetecilerle bir araya geldi. Büyükak, "Hem komedi, hem de aksiyon anlamında ilk filmin üzerine çıkmak istiyorduk. Ortaya çıkan işten memnunuz" dedi. Filmde bol aksiyon sahneleri olduğunu dile getiren Oğuzhan Koç, "Aksiyon sahnelerine İbrahim bakıyor" diyerek herkesi güldürdü.
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‘Yol Arkadaşım 2’ Ekim’de vizyonda
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