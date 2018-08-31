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‘Aldığım darbe nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum’

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
‘Aldığım darbe nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum’
, sevgilisi 'in kendisini darp ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Vücudunda kalıcı hasar oluştuğunu belirten Mercan, 'a konuştu. Ayrılmak istediği sevgilisinin kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle duyma kaybı yaşadığını söyleyen Mercan, şöyle konuştu: "Sağ kulağımda kalıcı duyu kaybı ve sert darbelerden dolayı orta kulaktaki kristallerin yerinden oynamasıyla oluşan vertigo rahatsızlığım var. 1.5 yıl geçmesine rağmen travmayı atlatamadım. Gereken cezanın verilmesini diliyorum. Şiddete maruz kalan kadınlar, ses çıkarmalı."
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