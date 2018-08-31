“Bir Zamanlar Çukurova” Uğur Güneş “Yılmaz” rolüyle ağlatacak!

Yayınlanan görüntüleriyle büyük heyecan yaratan yeni sezonun en iddialı dizisinde Uğur Güneş, anasız babasız büyüyen Yılmaz Akkaya'yı canlandırıyor. Çocukluktan itibaren bir tamirhanede çalışan Yılmaz'ın, en büyük özelliği dürüstlüğü ve cesareti!

Yılmaz'ın evlilik hayali kurduğu Züleyha için de yapamayacağı şey yok! Zaten ikisinin de hayatını değiştiren gece, asla yapamam sandığı şeyi yapıyor! İstanbul'da bir olmuş gönülleri ile samanlıkları seyran etme hayalleri kuran aşıklar kendilerini Adana'ya giden bir trende buluyor!

Uğur Güneş, Yılmaz karakteriyle yaklaşık 50 yıl öncesinin Adana'sında mert ve sözünün eri bir adam olarak yaşadıkları ile seyirciyi kendine hayran bırakacak! Hikayesiyle herkesi heyecanlandıran "Bir Zamanlar Çukurova" yakında atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda ATV'de! İşte Bir Zamanlar Çukurova 1. Bölüm ilk tanıtım filmi...