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‘Çok güzel bir aşk yaşıyorum’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
‘Çok güzel bir aşk yaşıyorum’
Sınan Akçıl, önceki gün İsfanbul Açıkhava'da son yaz konserini verdi. Sahnede bir an bile yerinde duramayan Akçıl'ı izleyenler arasında, 2016 birincisi olan sevgilisi Gizem Kayalı da vardı. Yaşadığı mutluluğu hayranlarıyla paylaşan ünlü müzisyen, "Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ona bu şekilde taç vermişler ama ben onun iç güzelliğine taç veriyorum" dedi. İki saatlik konserde; '', 'Fark Atıyor', 'Şarttır' gibi sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren Akçıl, kendisiyle selfie çektirmek için yarışan hayranlarını da kırmadı. Konser sonrası soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Bu yaz yoğunluğum nedeniyle tatil yapamadım, bundan sonra yapacağım inşallah. Özel hayatımla ilgili yazılanlar değil, yanımda olan kişi gerçektir. Saklamaya gerek duymuyoruz, çok güzel bir aşk yaşıyoruz" diye konuştu.
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