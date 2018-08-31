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’da kaldığı yerden devam ediyor!

Yeni sezon, yeni heyecanlar, yeni buluşmalar…10 sezondur ekranda yer alan , 3 Eylül Pazartesi saat 16.20’de ’de başlıyor.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 16:02
Esra Erol’da kaldığı yerden devam ediyor!

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da 'da bulmaya devam edecek.

Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

ATV Yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı!

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Esra Erol’da kaldığı yerden devam ediyor!
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