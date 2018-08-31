Plajda dolma dönemini başlattı

Şarkıcı Berdan Mardini
, Bodrum
plajlarında yeni bir akım başlattı. Bayramda gazetecilere dolma yapma sözü veren Mardini, önceki gün sözünü tutarak domates, biber, patlıcan ve kabak dolması yaptı. Ünlü şarkıcı, plajdaki locasında dolma yaparken eşi Fatoş Mardini de ona yardım etti. Ünlü şarkıcı, "Artık plajlarda lahmacun ve çiğköfte günleri bitti, dolma günlerini başlatıyorum" dedi. Ülke gündemine de değinen Mardini, birlik beraberlik çağrısı yaptı: "Daha iyi yerlerde olacağız. Ülkemizin birliği için TRT
Kürdi'de program yaptım, kimse şarkı söylemeye gelmedi. Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektirme yarışına girenler, telefonlarımıza çıkmadı. Ülkemiz için herkes elini taşın altına koysun."