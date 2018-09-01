Çocuklara da yetişkinlere de hitap ediyor

Geçtığımız yıl 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alarak hayran kitlesini genişleten Tiyatro Keyfi
'nin kurucusu Kemal Başar
, bir yandan kendi şarkılarından oluşacak solo albüm çalışmalarına devam ediyor. Başar, yeni sezon oyunları için de kolları sıvadı. Şarkıcı Özgün'ün rol aldığı, geçen sezonun iddialı oyunu 'Gözlerin Ardında' müzikali ve Başar'ın Hakkı Ergök'le birlikte oynadığı 'Öykülerden Oyunlar' adlı oyun, yeni sezonda da devam edecek. Tiyatro Keyfi, bunlara ek olarak iki yeni oyun daha hazırlıyor. Birisi, Edmond Rostand'ın hiç eskimeyen eseri 'Cyrano de Bergerac'. 17 Eylül'de provaları başlayacak olan oyun, rock kabare tarzında ve interaktif olacak. Bir diğer oyun ise, Kemal Başar'ın yazdığı 'Kırık Boynuzun Hikayesi' adlı çocuk oyunu. Oyunu, Başar'ın oğlu Savaş Alp Başar
yönetecek. Müzikler de yine Başar'a ait. Tiyatro Keyfi oyunlarını bu sezondan itibaren Mecidiyeköy'de açacağı Dada Salon Kabare'de sahneleyecek. Bunların yanı sıra Kıbrıs'ta bir sahne açacaklar. Başar şu sıralar Kıbrıs'taki sahne çalışmalarıyla ilgileniyor.