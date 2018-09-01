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Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde! SABAH Gazetesi’ne konuşan isimlere mahalle baskısı uygulayan linç çetesi, geçmişte de sanatçılarla ilgili karalama kampanyaları başlatıp onları mağdur etmişti

Giriş Tarihi: 1.9.2018