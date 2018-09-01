Sanatçılar, yıllardır linç çetesinin hedefinde!

Yeni Türkü
grubunun solisti Derya Köroğlu
'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajda CHP
'yi eleştirdiği için mahalle baskısına uğraması, solcu linç çetesinin ilk vukuatı değil. Her fırsatta 'Mahalle baskısı var' sloganları atan sözde özgürlükçü solcular, asıl kendileri gibi düşünmeyenlere büyük baskı uyguluyor. Linç çetesi, geçmişte de sanat camiasında iktidara yönelik olumlu yorumlarda bulunanlara karşı sosyal medyada büyük linç kampanyaları başlatmıştı. Bu linç kültürünün son örneği, Derya Köroğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportajın ardından yaşandı. Köroğlu röportajda; "Sol, geçmişte iktidara geldiği yerlerde toplumsal düzeni, otoriter bir düzene dönüştürdüğü için kaybetti. Türkiye'de ise sol, halkın taleplerine daha iyi kulak vermeli" demişti. Röportajın yayınladığı gün, sosyal medyada Köroğlu hakkında linç kampanyası başlatıldı. AMBARGOYA UĞRADILAR
Linç çetesinden gördüğü sert tepkiler üzerine çark eden Köroğlu, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. AncakAntalya
ajın ses kaydında, Köroğlu'nun ricası üzerine yayınlanmayan bölümler de vardı. Bu bölümlerde Köroğlu'nun, "CHP'ye sitemimiz çok büyük; Atatürk'ün partisi falan değiller artık" şeklindeki sözleri yer alıyordu. Tıpkı Derya Köroğlu'na olduğu gibi, linç çetesinin sanat dünyasına uyguladığı mahalle baskısının geçmişte de birçok örneği yaşandı. İşte geçmişten günümüze solcu linç ortamı nedeniyle mağdur olan isimler...
- GEÇTİĞIMİZ yıl CHP, referandum propagandasında kullanmak için 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını istemişti. Şarkının bestecisi ve söz yazarından olumsuz yanıt alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. Şarkıyı besteleyeni de, sahibini de kınadım" diyerek Yeni Türkü grubunu hedef göstermişti. Ardından Twitter'da Yeni Türkü'yle ilgili linç kampanyası başlamıştı
- SEZEN Aksu, 2010 referandumu öncesi anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğini açıkladı. CHP'li Süheyl Batum
ise, "Biz ne bilelim onun 'Sazan Aksu' olduğunu" diyerek linç furyası başlattı. Mehmet Faraç ise, "Minik Serçe
'den deve kuşuna terfi etmiş sanatçı" diyerek Aksu'ya hakaret etmişti.
- YÖNETMEN Kutluğ Ataman
, Gezi Parkı provokasyonuna tepki göstermişti. Ardından linç çetesi, Ataman'a ambargo uygulama çağrısında bulunmuştu. Ataman ise "Mahalle baskısı reflekslerimizden kurtulmalıyız" demişti.
- ŞAHAN Gökbakar, 1 Mayıs'ta "Polisle çatışanların pek işçiye, emekçiye benzeyen bir halleri yok gibi" demişti. Sinema Yazarları Derneği de, "Şahan'ın projelerinde yer alacaklar bir kez daha düşünsün" açıklaması yapmıştı.
- SELDA Bağcan, üç yıl önce verdiği röportajda, sanat dünyasındaki solcu kesimin tutuculuğundan bahsetmişti: "Bizim sol kesim deseniz, sağdan daha tutucudur. AK Parti
'li belediyenin konserine gittiniz mi yandınız demektir. Üzerine bir çarpı attılar mı yandın, ömür boyu kurtulamazsın."
- OYUNCU Volkan Alabaz, AK Parti'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile fotoğraf çektirdiği için CHP'li Döşemealtı Belediye Tiyatrosu'ndan kovulmuştu.
- DENIZ Akkaya, mahalle baskısından korktuğu için Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetine katılamadığını itiraf etti.
- USTA oyuncu Hülya Koçyiğit, "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan'ı takdir edecek" şeklindeki sözlerinden dolayı faşist topluluğun hedefi oldu.
- MÜNIR Özkul, yıllar önce sanat camiasındaki baskıcı ortamı şöyle anlatmıştı: "Küçük Sahne'nin tuvaletlerinde gizli abdest alırdım, korkudan Allah diyemezdim."
- ORHAN Gencebay, Başkan Erdoğan'ın toplantısına katıldığı için linç çetesinin saldırısına uğramıştı.
- USTA oyuncu Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kabul ettiği için linç kampanyasının hedefi oldu.
- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin kültürsanat sezonu açılışına katılan Özdemir Erdoğan, anayasa değişikliğine 'evet' diyeceğini açıklayınca birçok konserinin iptal edildiğini söyledi. Usta sanatçı, "Malesef hâlâ Türkiye'de böyle bir fanatizm var" demişti.
Konserleri iptal edildi
- ÜNLÜ sanatçılar, Nisan'da Zeytin Dalı operasyonuna destek için Hatay
'a gitmişti. Ardından Kılıçdaroğlu, sanatçıları hedef alarak "Toplanmışlar bir grup; davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler" demişti. CHP'li belediyeler Hatay'a giden isimlere ambargo uygularken, Silifke Belediyesi Fettah Can KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ.
- CHP, seçim kampanyası için Yıldız Tilbe'nin 'Kandıramazsın Beni' şarkısını istemiş ancak alamamıştı. Kılıçdaroğlu, şarkıyı kendisine vermeyen Tilbe'yi karalayıp "Ben ona sanatçı demiyorum" demişti. Tilbe, sosyal medyada ağır eleştiriler ve hakaretlere uğramıştı.
- GEZI Parkı olayları sırasında Hülya Avşar, dönemin başbakanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı. "Hiçbir kesimi temsilen burada değilim" diyen Avşar, görüşme sonrası "Mahalle baskısı, o, bu, şu, bu beni ilgilendirmez. Mahalle baskısıyla korkacak bir karaktere sahip değilim" demişti.
- HANDE Yener, Alişan, Kutsi, Özcan Deniz ve Sinan Akçıl gibi sanat dünyasının ünlü isimleri, Mısır'da darbeye direnenlerin sembolü olan R4BİA işaretini sosyal medyada kullandıkları için ağır hakaretler ve küfürlere maruz kalmıştı.
- TIYATROCU Ahmet Yenilmez de, setlerdeki baskı ortamına şöyle dikkat çekmişti: "Korktuğu için, mahalle baskısı yüzünden dizi setlerinde sahursuz oruç tutan oyuncular var. Ben şahidim. Birisi sesini çıkardığı zaman ya diziden atılıyor, ya dışlanıyor ya da yardımı kesiliyor." 'EVET'ÇİLERE SALDIRDILAR!
- 16 Nisan 2017 referandumu öncesi Rıdvan Dilmen, Twitter'da bir video paylaşarak 'evet' kampanyası başlattı. Kampanyaya Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz gibi ünlü isimler destek verdi. Linç çetesi de bu isimlere karşı sosyal medyada kampanya başlattı.