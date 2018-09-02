Esra Erol’da kaldığı yerden

10 sezondan bu yana ekranlarda yer alan "Esra Erol'da", yarın saat 16.20'de atv'de başlıyor. Ünlü sunucu Esra Erol, bu sezon da boşanma süreci ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezon da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Yarın yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla izleyicileriyle buluşacak.

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