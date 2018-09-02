Kozmetik ürünlerı zan altında!

Ünlü şarkıcı Kendi
, sahibi olduğu kozmetik firmasındaki makyaj malzemelerinin usulsüz üretildiği iddia eden çalışanının, kendisine iftira attığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Hamit Ö., ünlü şarkıcı Kendi'nin sahibi olduğu kozmetik firmasında çalışıyordu. 20 Aralık tarihinde işe giren Hamit Ö., iddiaya göre sosyal haklarının tamamını alamadığı gerekçesiyle işten ayrıldı. Hamit Ö., sosyal medya
hesabından, çalıştığı firmadaki usulsüzlükleri anlatan bir video yayınladı. Yine iddiaya göre, Hamit Ö., makyaj malzemelerinin Sağlık Bakanlığı
onaylı olmadığını, tarihi geçmiş malzemelerin tarihlerini asetonla silerek yeni barkod bastıklarını iddia etti. Sosyal medyada yankı bulan video sonrası Kendi, çalışanın kendisine iftira attığını ileri sürdü. Kendi'nin ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.