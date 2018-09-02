Sosyal medyadan yardım eli

Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu
ve eşi Yağmur Sarıoğlu, yardıma muhtaç insanlara el uzatıyorlar. Sosyal medya
da kendilerinden yardım isteyenlerden her ay bir kişiyi seçen Sarıoğlu çifti, onlara ihtiyaçları olan ürünleri temin ediyor. Nisan ayından beri her ayın ilk günü kendilerine gelen direkt mesajlardan çekilişle seçtikleri bir kişiyi sevindiren Sarıoğlu çifti, şu ana kadar beş ailenin isteklerini karşıladı. Çift; ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda bebek arabası, akülü tekerlekli sandalye, gardırop, klozet, bilgisayar gibi yardımlarda bulundu.