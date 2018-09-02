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dan yardım eli

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Sosyal medyadan yardım eli
Ünlü futbolcu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, yardıma muhtaç insanlara el uzatıyorlar. da kendilerinden yardım isteyenlerden her ay bir kişiyi seçen Sarıoğlu çifti, onlara ihtiyaçları olan ürünleri temin ediyor. Nisan ayından beri her ayın ilk günü kendilerine gelen direkt mesajlardan çekilişle seçtikleri bir kişiyi sevindiren Sarıoğlu çifti, şu ana kadar beş ailenin isteklerini karşıladı. Çift; ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda bebek arabası, akülü tekerlekli sandalye, gardırop, klozet, bilgisayar gibi yardımlarda bulundu.
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Sosyal medyadan yardım eli
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