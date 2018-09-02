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Üç kafadar bir çuvalda

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Üç kafadar bir çuvalda
BKM yapımı 'Bücür' filminin üç kafadarı bir çuvala girdi. 'Umut'un ailesini bulmasına yardım etmek için kolları sıvayan 'Özge' ve 'Evsiz', saklanmak için harika bir yer buldu. Balat'ta gerçekleşen çekimler sırasında bir kağıt toplama çuvalına giren üçlü, eğlenirken objektiflere poz verdi. Filmde Berat Efe Parlar'ın yanı sıra Seren Şirince, , Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Durul Bazan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Filmin görüntü yönetmeni ise Vedat Özdemir. Yönetmen koltuğunda da Umut Kırca oturuyor. Cin gibi zamane çocuklarının filmi 'Bücür', 21 Eylül'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.
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Üç kafadar bir çuvalda
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