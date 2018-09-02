Ünlü yönetmen Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, 87 yaşında hayata veda etti. Gülyüz'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında üzüntüsünü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinemamızın usta ismi Aram Gülyüz'ün aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. 1958'de adım attığı Türk sinemasına büyük hizmetleri bulunan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Aram Gülyüz, 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. Metro Film'i 1958'de kurarak sinemaya adım atan Gülyüz, 1958'de Türk Alman ortak yapımı İstanbul Macerası filmine imza atarken, 1960'ta senaryosunu yazdığı "Sensiz Yıllar" ile yönetmenliğe başladı.

Usta isim, yaşamı boyunca 28 filmin senaryosunu kaleme aldı. "Ayşecik" film serisi ile "Yasemince" ve "Tatlı Kaçıklar"ın da aralarında olduğu 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden biri olan Aram Gülyüz, 2014'te "Zaman Makinesi 1973" isimli filmin yönetmenliğini üstlenmişti.

ARAM GÜLYÜZ KİMDİR?

1931 yılında İstanbul'da doğan Aram Gülyüz, EMİ Şirketi'nin Londra'daki temsilciliğinde dört yıl televizyon kursu gördükten sonra bir uçak şirketinde memur olarak çalıştı.

Sinemaya 1958'de Metro Film'i kurarak, yapımcı olarak girdi. İlk olarak 1958 yılında Türk-Alman ortak yapımı olan "İstanbul Macerası" filmini yaptı.

1960'da senaryosunu yazdığı "Sensiz Yıllar" filmiyle yönetmenliğe başladı. 28 filmin senaryosunu yazdı. Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu komedi türü TV dizilerinin yönetmenliğini yaptı.Banu Alkan'ın baş rolünü oynadığı "Afrodit" filminin çekimi sırasında, yönetmeni Remzi Jöntürk trafik kazasında vefat edince, yönetmenliğini üstlenerek 1988'de bu filmi tamamladı. Gülyüz son olarak 2014 yapımı Çılgın Kamp filmini yönetmişti.