Antalya Piyano Festivali’nde flamenkolu açılış

Sanatseverlerin merakla beklediği ve biletleri günler öncesinden tükenen 19. UluslararaAntalyalya Piyano Festivali'nin ilk konseri, görkemli bir açılışa sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in evsahipliğinde, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği festival; İspanyol flamenko yıldızı Laura De Los Angeles'in konseri ile başladı. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl bir ilke de evsahipliği yaptı. Ebru Türel'in girişimleriyle organize edilen Gülçin Anıl Ritmik Renkler resim sergisi, ziyaretçi akınına uğradı. Açılış programında sahneye çıkan İspanyol flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles, davetlileri Türkçe "Merhaba" diyerek selamladı. Laura De Los Angeles, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Organizasyon, dünyaca ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşmasının yanında genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da önemli bir görev üstleniyor. Festival, ün başlayan ve bugün de devam eden Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması'na sahne oluyor. Etkinliklerde 285 müzisyen sanatseverlerle buluşuyor.

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