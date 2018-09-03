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liler’in videosuna büyük ilgi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Çinliler’in Türkiye videosuna büyük ilgi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ülkemizin 'de tanıtılması amacıyla başlatılan seferberlikten hızlı sonuçlar alınmaya başlandı. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Türkçe Yaz Okulu kapsamında çok sayıda Çinli öğrenci 'ye gelerek Türkçeyi ve Türk kültürünü yerinde öğrendi. , , , Kapadokya ve Fethiye'de ağırlanan öğrenciler, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi. Öğrencilerin çektikleri videolar, ülkelerinde de büyük ilgiyle izlendi. Özellikle Türk çayını çok sevdiklerini anlatan öğrenciler, "Türkiye gerçekten çok güzel ve dost canlısı bir ülke. Herkes mutlaka Türkiye'ye gelmeli ve kendileri keşfetmeli" dediler.

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Çinliler’in Türkiye videosuna büyük ilgi
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