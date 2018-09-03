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""na oyuncu aranıyor

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 11:59
- 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak

İSTANBUL (AA) - 'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975 yılında 'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan "" yeniden çekilecek.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan yeni "Hababam"ın yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturacak.

Hann Media'nın yapımcılığında ön hazırlık süreci tamamlanan "Hababam Sınıfı" sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.

Çekimleri 6 haftada tamamlanması ve 2019'da vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak "Hababam Sınıfı"nın ilanları bu kez internetten verilecek.

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"Hababam Sınıfı"na oyuncu aranıyor
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