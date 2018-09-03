‘Organize’ kutlama gecesi

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri tamamlandı. Filmin oyuncuları ve set ekibi, önceki akşam Maslak BKM Mutfak Uniq'te düzenlenen kutlama gecesinde buluştu. Geceye; Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Büşra Pekin, Mahir İpek ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler katıldı. Geceye tek başına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Çekimler harika geçti" dedi. Bensu Soral ise ilk kez bir sinema filminde rol aldığını belirterek şöyle konuştu: "İlk filmim olduğu için çok heyecanlıyım. İlki 13 yıl önce çekilmiş 'Organize İşler' gibi kült bir filmin ikincisinde rol almak daha da mutlu etti beni. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak harika bir duygu." Filmin yönetmeni, yapımcısı, senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan ise "Ortaya iyi bir şey çıkması için oyuncunun performansının sınırını zorlarım. Bu da öyle bir film oldu" diye konuştu.

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