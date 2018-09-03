Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'nın ilk çekim görüntüsünü paylaştı!

Gişede izlenme rekoru kıran Recep İvedik film serisinin 6'ıncısı olan 'Recep İvedik 6'nın müjdesini, Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından sevenlerine vermişti.



Seyirciyle ilk buluştuğu andan itibaren sürekli bir ivme kazanan Recep İvedik serisinin 6'ıncı filmi olan ' Recep İvedik 6' filminin haberini, sevilen komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından filmin afişini paylaşarak duyurmuştu.



"MODA GİRDİM BİLE"



Usta komedyen sevenlerini daha fazla bekletmeyerek Recep ivedik 6 için çekimlere start verdi. Set gününden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşan Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 6 ilk set günü. Haydi hayırlısı. Gazamız mübarek olsun...Moda girdim bile" notunu düştü.



İşte Şahan Gökbakar'ın o paylaşımı

BUGÜN NELER OLDU