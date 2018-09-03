‘Vatan için canını teslim edecek bir milletiz’

EBRU Yaşar, önceki akşam Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, Banaz Belediyesi'nin düzenlediği zafer gecesinde konser verdi. 10 bin kişinin izlediği Yaşar, zafer gecesiyle ilgili şunları söyledi: "Memleketimin her köşesinde farklı bir destan yazılmış, farklı bir zafer kazanılmış. Biz bu topraklar için canını hiç düşünmeden feda eden nesillerin torunuyuz. Vatan mevzu bahis olunca hiçbir zaman tereddüt etmeyecek, teslim olmayacak ve gerekirse uğrunda şehadet getirip ruhunu teslim edecek bir milletiz biz. Bugün burada bu zaferi kutlamak, benim için ayrı bir onur." Binlerce kişiyle birlikte elindeki Türk bayrağını sallayan Ebru Yaşar'a, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı tarafından el dokuması Uşak halısı hediye edildi.

KAHKAHAYA BOĞULDU

Daha sonra bir izleyiciyi sahneye davet eden güzel şarkıcı, genç adamın ilginç dans performansını izleyip kahkahalara boğuldu. Yaşar, Banazlılar'a çağrıda bulunarak "Evlenmeyi düşünenlere duyurulur; böyle neşeli bir adamı kaçırmayın kızlar. Adam kanguru gibi zıplıyor, helal olsun! Bu konserden sonra talipleri artacaktır, eminim" dedi.