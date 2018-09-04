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Doğumunun 100’üncü yılında anıldı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Doğumunun 100’üncü yılında anıldı

ROMANCI , doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 'nde yapılan bir programla anıldı. TYB Şubesi, Emin Grup'un desteğiyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Dr. Ferda Zambak ve Dr. Bahtiyar Aslan'ın Tarık Buğra'yı anlattığı söyleşiyi, Prof. Dr. Namık Açıkgöz yönetti. Programda TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı şöyle konuştu: "Türkiye Yazarlar Birliği olarak Türk edebiyatının öncü isimlerinden Tarık Buğra'yı doğumunun 100'üncü yılında rahmetle minnetle anıyoruz. Yerli ve milli bir münevver olan merhum Buğra, ömrünü kültürümüze ve medeniyetimize adadı. Bu program vesilesiyle milletimizi Tarık Buğra okumaya davet ediyoruz."

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Doğumunun 100’üncü yılında anıldı
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