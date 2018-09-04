Doğumunun 100’üncü yılında anıldı

ROMANCI Tarık Buğra, doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde yapılan bir programla anıldı. TYB İstanbul Şubesi, Emin Grup'un desteğiyle bir etkinlik gerçekleştirdi. Dr. Ferda Zambak ve Dr. Bahtiyar Aslan'ın Tarık Buğra'yı anlattığı söyleşiyi, Prof. Dr. Namık Açıkgöz yönetti. Programda TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı şöyle konuştu: "Türkiye Yazarlar Birliği olarak Türk edebiyatının öncü isimlerinden Tarık Buğra'yı doğumunun 100'üncü yılında rahmetle minnetle anıyoruz. Yerli ve milli bir münevver olan merhum Buğra, ömrünü kültürümüze ve medeniyetimize adadı. Bu program vesilesiyle milletimizi Tarık Buğra okumaya davet ediyoruz."

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