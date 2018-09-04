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‘Hababam Sınıfı’ yeniden çekiliyor

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
‘Hababam Sınıfı’ yeniden çekiliyor
Oyuncular sosyal medya ilanıyla seçilecek
'ın eserinden beyazperdeye uyarlanan 'Hababam Sınıfı' yeniden çekiliyor. Hann Media'nın yapımcılığında Mars CGV işbirliğiyle çekilecek filmi yönetecek. 1975'te efsane filmin oyuncuları gazete ilanı ile seçilmişti. Yeni filmin oyuncu kadrosu için ise de da ilan verilecek. Yönetmen Doğan Can Anafarta, şöyle konuştu: "Hababam ruhunu vermenin temeli; kardeşlik duygusunu yakalayabilmek. Orijinal filmin gittiği yoldan giderek rol almak isteyen herkese bir şans vermeye karar verdik. Yeni filmin karakterlerini sosyal medya ilanı ile tanınmamış insanlar arasından seçeceğiz."
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‘Hababam Sınıfı’ yeniden çekiliyor
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