Oyuncular sosyal medya ilanıyla seçilecek Rıfat Ilgaz
'ın eserinden beyazperdeye uyarlanan 'Hababam Sınıfı' yeniden çekiliyor. Hann Media'nın yapımcılığında Mars CGV işbirliğiyle çekilecek filmi Doğan Can Anafarta
yönetecek. 1975'te efsane filmin oyuncuları gazete ilanı ile seçilmişti. Yeni filmin oyuncu kadrosu için ise de sosyal medya
da ilan verilecek. Yönetmen Doğan Can Anafarta, şöyle konuştu: "Hababam ruhunu vermenin temeli; kardeşlik duygusunu yakalayabilmek. Orijinal filmin gittiği yoldan giderek rol almak isteyen herkese bir şans vermeye karar verdik. Yeni filmin karakterlerini sosyal medya ilanı ile tanınmamış insanlar arasından seçeceğiz."