İşte 10 milyon liralık fotoğraf

Demet Şener
ile İbrahim Kutluay
'ın davası devam ediyor. Şener, Ocak ayında görülen davaya zina unsurunu da ekletince dava uzamıştı. Şener, eşinin altı yıl boyunca kendisini Edwina Sponza
ile aldattığını belirtip 10 milyon lira tazminat istemişti. BEBEK'TE YAKALANDILAR
Kutluay, duruşmalarda Edwina Sponza ile ilişki yaşadığı iddialarını reddediyordu. Ancak sevgililer, önceki gün Bebek'te Şener'e yakalandı. Şener, Bebek'te yürüyüş yaptığı sırada Sponza'yı, Kutluay'ın aracına binerken görünce fotoğraf çekti.