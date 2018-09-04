Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İşte 10 milyon liralık fotoğraf

İşte 10 milyon liralık fotoğraf

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
İşte 10 milyon liralık fotoğraf
ile 'ın davası devam ediyor. Şener, Ocak ayında görülen davaya zina unsurunu da ekletince dava uzamıştı. Şener, eşinin altı yıl boyunca kendisini ile aldattığını belirtip 10 milyon lira tazminat istemişti.

BEBEK'TE YAKALANDILAR
Kutluay, duruşmalarda Edwina Sponza ile ilişki yaşadığı iddialarını reddediyordu. Ancak sevgililer, önceki gün Bebek'te Şener'e yakalandı. Şener, Bebek'te yürüyüş yaptığı sırada Sponza'yı, Kutluay'ın aracına binerken görünce fotoğraf çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte 10 milyon liralık fotoğraf
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN