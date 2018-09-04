‘Nobody’ ile veda etti

Şarkıları ve DJ'likteki başarısı ile müzik dünyasında isminden söz ettiren ünlü DJ Abdullah İnal
, sezona veda partisinde, Yalıkavak'taki Jungle8' in DJ kabininde yerini aldı. İnal "Bugün sizlerle son kez burada eğleneceğiz. Yaz boyunca beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" diyerek kendisini dinlemeye giden sevenlerini selamladı. Bini aşkın hayranının saatler öncesinden doldurduğu mekanda yabancı şarkılarla yaptığı cover'larla sıradışı bi performansa imza atan DJ, enerjisi ile sevenlerinden büyük alkış aldı. Partinin finalini geçtiğimiz ay çıkardığı ve kısa bir zaman içerisinde milyonlarların beğenisini kazanan yeni şarkısı 'Nobody
' ile yapan Abdullah İnal, setin başından alkışlar eşliğinde ayrıldı.