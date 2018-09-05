Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Genç popçu Aleyna Tilki'ye büyük şok! Dipsiz Kuyum şarkısı çalıntı mı?

Genç popçu 'ye büyük şok! şarkısı çalıntı mı?

Ünlü besteci Cengiz Tekin, ’nin Emrah Karaduman’ın yeni albümünde söylediği “” şarkısının kendisinin yıllar önce Bergen’e verdiği “Yıllar Affetmez”le aynı olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 14:48
Genç popçu Aleyna Tilki'ye büyük şok! Dipsiz Kuyum şarkısı çalıntı mı?

'nin seslendirdiği, söz ve müziği Emrah Karaduman'a ait ""un çalıntı olduğu iddia edildi. Önceki gün dijital ortamlarda yayınlanan şarkı, 29 yıl önce Bergen'in söylediği Cengiz Tekin imzalı "Yıllar Affetmez"in melodisine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu benzerliğin ardından "Yıllar Affetmez"in beste sahibi Cengiz Tekin, "Bu şarkı, benim bestemden çalınmış. 'Dipsiz Kuyum' yüzde 98 benim şarkım. Kendilerine ulaşamadım ama onlar beni arasın. Ben onların abisiyim. 63 yaşındayım. Suç duyurusunda da bulunacağım" diye konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç popçu Aleyna Tilki'ye büyük şok! Dipsiz Kuyum şarkısı çalıntı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN