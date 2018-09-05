Genç popçu Aleyna Tilki'ye büyük şok! Dipsiz Kuyum şarkısı çalıntı mı?

Aleyna Tilki'nin seslendirdiği, söz ve müziği Emrah Karaduman'a ait "Dipsiz Kuyum"un çalıntı olduğu iddia edildi. Önceki gün dijital ortamlarda yayınlanan şarkı, 29 yıl önce Bergen'in söylediği Cengiz Tekin imzalı "Yıllar Affetmez"in melodisine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu benzerliğin ardından "Yıllar Affetmez"in beste sahibi Cengiz Tekin, "Bu şarkı, benim bestemden çalınmış. 'Dipsiz Kuyum' yüzde 98 benim şarkım. Kendilerine ulaşamadım ama onlar beni arasın. Ben onların abisiyim. 63 yaşındayım. Suç duyurusunda da bulunacağım" diye konuştu.