Göktaşı filmi 28 Eylül’de vizyona girecek

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, başrolünde Şafak Sezer'in oynadığı Göktaşı filminin kahkaha dolu teaser'ı seyirciyle buluştu.

Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin çekimleri; Kırklareli'ne bağlı Armağan Köyü'nde dört haftada gerçekleşti.

28 Eylül'de gösterime girecek olan filmde köy muhtarı 'İsmet' karakterini canlandıracak olan Sezer, yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "'Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 300 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım."

Göktaşı filminin fragmanı