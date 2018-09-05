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filmi ’de vizyona girecek

Yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği, ’ın senaryosunu yazıp yönettiği, başrolünde ’in oynadığı filminin kahkaha dolu teaser’ı seyirciyle buluştu. ’de vizyona girecek olan film, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:30
Göktaşı filmi 28 Eylül’de vizyona girecek

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, 'ın senaryosunu yazıp yönettiği, başrolünde 'in oynadığı filminin kahkaha dolu teaser'ı seyirciyle buluştu.

, Bülent Çolak, Tuna Orhan, , Sinan Çalışkanoğlu, , Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin çekimleri; 'ne bağlı 'nde dört haftada gerçekleşti.

'de gösterime girecek olan filmde köy muhtarı 'İsmet' karakterini canlandıracak olan Sezer, yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "'Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 300 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım."

Göktaşı filminin fragmanı

Ünlü isimlerin değişimleri

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Göktaşı filmi 28 Eylül’de vizyona girecek
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