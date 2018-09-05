İki katlı sahne kurdurdu, yedi kıyafet giydi

Şarkıcı Berkay
, önceki akşam Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava
Sahnesi'nde konser verdi. SABAHatv'nin medya sponsorluğu ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserin biletleri günler öncesinden tükendi.
Berkay, kendisi için kurulan iki katlı sahnede, Hatice Gökçe imzalı zımbalı ceketiyle dikkat çekti.
Gece boyunca yedi kıyafet giyen Berkay'a 20 kişilik bir dans ekibi eşlik etti.
5 bin kişinin izlediği ünlü şarkıcı, sahnede Güliz Ayla'yı da ağırladı. İkili, birlikte 'Hasret Rüzgarları' ve 'Olmazsan Olmaz' şarkılarını söyledi.
Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berkay, Çeşme'de sahneye çıktığı plaja başörtülü bir kadının alınmaması olayıyla ilgili konuştu: "Mini eteğiyle gelenler kadar, başörtülü bir kardeşim de beni dinlemeye gelebilir. Herkes kendisinden sorumludur, bu kadar basit." 'EŞİMİ KISKANMAM'
Berkay'ı izleyenler arasında, eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Eşinin tüm konserlerine gittiğini söyleyen Şahin, "Berkay, Açıkhava konserine günlerce hazırlandı. Burası, tüm konserlerin armağanı gibi" diye konuştu. Şahin, "Eşinizi kıskanıyor musunuz?" sorusuna ise "Kıskanmıyorum, onu daha çok sevsinler çünkü o bir sanatçı ve herkesi mutlu etmek istiyor" yanıtını verdi. Konseri; Deniz Seki
, Ahmet Selçuk İlkan, Hande Soralİsmail Demirci, Hakan Baş
- Bensu Soral ve Enis Arıkan
gibi isimler de izledi