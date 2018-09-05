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'den 'a duygusal mesaj!

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği , yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 12:24
Murat Gezer'den Mina Başaran'a duygusal mesaj!

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Murat Gezer'den Mina Başaran'a duygusal mesaj!
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