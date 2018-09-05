Murat Gezer'den Mina Başaran'a duygusal mesaj!

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 5.9.2018 12:22Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 12:24
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.